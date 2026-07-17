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Borsa: Milano apre in ribasso dello 0,82%
Il FTSE MIB avvia la giornata a 51.947,06 punti
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17 luglio 2026 - 09.02
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Il Principale indice della Borsa di Milano in sensibile calo dello 0,82%, a quota 51.947,06 in apertura.
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