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Borsa: Milano apre in ribasso dello 0,82%

Il FTSE MIB avvia la giornata a 51.947,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano apre in ribasso dello 0,82%
Il Principale indice della Borsa di Milano in sensibile calo dello 0,82%, a quota 51.947,06 in apertura.
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