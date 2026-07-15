Francoforte: performance negativa per Teamviewer

(Teleborsa) - Ribasso per Teamviewer , che presenta una flessione del 2,01%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Teamviewer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,76%, rispetto a -2,35% del MDAX ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Teamviewer rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,642 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,567. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,717.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```