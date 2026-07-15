Francoforte: performance negativa per Teamviewer
(Teleborsa) - Ribasso per Teamviewer, che presenta una flessione del 2,01%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Teamviewer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,76%, rispetto a -2,35% del MDAX).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Teamviewer rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,642 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,567. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,717.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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