"Buy" per Teamviewer
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Grande giornata per Teamviewer, tra i componenti del TecDAX, che mette a segno un rialzo del 2,19%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Teamviewer presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 6,535 Euro, con stop loss impostato a quota 6,096 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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