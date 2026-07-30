Francoforte: Teamviewer si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Teamviewer , che esibisce una perdita secca del 5,10% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Teamviewer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,62%, rispetto a +0,39% del MDAX ).





La tendenza di breve di Teamviewer è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,628 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,293. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,963.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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