Londra: exploit di Glencore

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,28%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Glencore , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Glencore evidenzia un declino dei corsi verso area 5,164 sterline con prima area di resistenza vista a 5,355. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 5,046.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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