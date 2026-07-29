Madrid: al centro degli acquisti Grifols

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società farmaceutica e chimica spagnola , che tratta in rialzo del 4,88%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Grifols evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Grifols rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Grifols rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,64 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,21. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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