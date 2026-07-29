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Madrid: amplia l'ascesa Grifols

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: amplia l'ascesa Grifols
Protagonista la società farmaceutica e chimica spagnola, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,38%.
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