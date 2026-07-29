Madrid: rosso per Aena
(Teleborsa) - Ribasso per il gestore degli aeroporti spagnolo, che presenta una flessione del 3,04%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aena, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Aena è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,57 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 25,91. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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