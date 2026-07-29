Madrid: rosso per Aena

(Teleborsa) - Ribasso per il gestore degli aeroporti spagnolo , che presenta una flessione del 3,04%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aena , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Aena è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,57 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 25,91. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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