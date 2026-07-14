Madrid: calo per Aena

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gestore degli aeroporti spagnolo , che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Aena è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Aena . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26,32 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 25,94. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 25,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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