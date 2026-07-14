Madrid: calo per Aena
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gestore degli aeroporti spagnolo, che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Aena è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Aena. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26,32 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 25,94. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 25,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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