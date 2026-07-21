Aena stanzia 153 milioni per ristrutturare il T2 dell'aeroporto di Barcellona El Prat

(Teleborsa) - Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea S.A.), società di gestione degli aeroporti spagnoli, ha stanziato 153 milioni di euro per il rifacimento del terminal T2 dell’aeroporto di Barcellona El Prat, costruito a partire dal 1962 e che nel 2025 ha visto transitare oltre 20 milioni di passeggeri, un terzo del traffico annuale dell’intera infrastruttura. dello scalo. I lavori, che si concluderanno nel 2031, prevedono l’adeguamento dell’intero terminal, del sistema di ispezione dei bagagli della stiva, dei controlli di sicurezza con macchine di nuova generazione, che consentono di mantenere liquidi e dispositivi elettronici all’interno del bagaglio a mano, e l’ammodernamento di scale mobili e ascensori. Durante i lavori sarà garantita piena operatività del terminal T2, la cui capacità non aumenterà. Inoltre, il T2 sarà integrato nella metropolitana e nella futura linea R-Aeroport. Previsto anche il restyling della Rambla del T2, il “grande asse spinale dell’edificio” progettato dall’architetto Ricardo Bofill. La ristrutturazione permetterà di recuperare la zona di check-in del T2A e realizzare un nuovo hotel aeroportuale quattro stelle, con circa 300 camere. Inoltre, il T2 sarà integrato nella metropolitana e nella futura linea R-Aeroport.

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