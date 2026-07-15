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Madrid: rosso per Meliá Hotels International

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Madrid: rosso per Meliá Hotels International
Retrocede il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, con un ribasso del 2,59%.
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