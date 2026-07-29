Madrid: rosso per Inditex
(Teleborsa) - Sottotono la società spagnola attiva nel settore tessile, che passa di mano con un calo del 2,25%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Inditex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Inditex rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Inditex rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 56,89 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 54,69. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 59,09.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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