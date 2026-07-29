Madrid: rosso per Inditex

(Teleborsa) - Sottotono la società spagnola attiva nel settore tessile , che passa di mano con un calo del 2,25%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Inditex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Inditex rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Inditex rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 56,89 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 54,69. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 59,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```