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Madrid: scambi negativi per Inditex

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi negativi per Inditex
Sottotono la società spagnola attiva nel settore tessile, che passa di mano con un calo del 2,63%.
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