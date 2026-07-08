Madrid: movimento negativo per Inditex

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società spagnola attiva nel settore tessile , che mostra un decremento del 3,33%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Inditex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,02%, rispetto a -1,67% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Lo status tecnico di Inditex è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 55,78 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 53,86. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 57,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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