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Madrid: rosso per Telefonica

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: rosso per Telefonica
Rosso per l'azienda di telefonia spagnola, che sta segnando un calo del 2,74%.
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