Madrid: scambi negativi per Inditex
(Teleborsa) - Ribasso per la società spagnola attiva nel settore tessile, che presenta una flessione del 2,63%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Inditex, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Inditex mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 53,13 Euro con area di resistenza individuata a quota 53,77. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 52,91.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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