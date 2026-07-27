Milano 14:19
52.107 +0,59%
Nasdaq 24-lug
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Dow Jones 24-lug
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Londra 14:19
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Francoforte 14:19
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Madrid: risultato positivo per Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Banco Santander
Seduta positiva per la banca spagnola, che avanza bene del 3,01%.
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