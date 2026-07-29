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New York: brillante l'andamento di Coca Cola

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Coca Cola
Scambia in profit il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, che lievita del 2,67%.
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