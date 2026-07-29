New York: andamento rialzista per Coca Cola
(Teleborsa) - Avanza il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, che guadagna bene, con una variazione del 2,67%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Coca Cola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,56%, rispetto a -0,35% dell'indice americano).
Le implicazioni di breve periodo di Coca Cola sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 91,37 USD. Possibile una discesa fino al bottom 89,27. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 93,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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