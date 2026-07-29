New York: BXP, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per BXP , che mostra una salita bruciante del 6,07% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BXP più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di BXP rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 76,08 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 70,64. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 81,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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