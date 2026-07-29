New York: BXP, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per BXP, che mostra una salita bruciante del 6,07% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BXP più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di BXP rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 76,08 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 70,64. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 81,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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