New York: GE Healthcare Technologies sale verso 72,31 USD

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,84%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a GE Healthcare Technologies rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di GE Healthcare Technologies classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 72,31 Dollari USA e primo supporto individuato a 68,95. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 75,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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