Sugli scudi GE HealthCare Technologies dopo il trimestre che supera il consensus

confermata guidance 2026

(Teleborsa) - In rally il titolo GE HealthCare dopo che la società di tecnologia medica ha superato le aspettative di Wall Street per il secondo trimestre 2026.



I ricavi del trimestre sono cresciuti del 5,7% su base annua a 5,3 miliardi di dollari, includendo una crescita organica del 3,5%, guidati dal settore della Diagnostica farmaceutica e Soluzioni di Imaging Avanzato (AIS), con una solida performance complessiva negli Stati Uniti, in EMEA e nel resto del mondo. L'utile per azione rettificato si attesta a 1,13 dollari in crescita del 6,6% rispetto a 1,06 dollari del secondo trimestre 2025.



I risultati hanno battuto le stime degli analisti che si attendevano ricavi per 5,26 miliardi e un EPS rettificato di 1,04 dollari.



Gli ordini totali sono aumentati dell'11,1% su base organica rispetto al +3,4% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente, il rapporto ordini/fatturato è pari a 1,15 e il portafoglio ordini tocca il record di 23,9 miliardi.



Per l'intero anno 2026, GE HealthCare conferma le previsioni sui ricavi, attesi in crescita organica dal 3,0% al 4,0% su base annua e un EPS rettificato compreso tra 4,80 e 5,00 dollari, con una crescita annua compresa tra il 4,6% e il 9,0%





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