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Sugli scudi GE HealthCare Technologies dopo il trimestre che supera il consensus

confermata guidance 2026

Azioni proprie, Finanza
Sugli scudi GE HealthCare Technologies dopo il trimestre che supera il consensus
(Teleborsa) - In rally il titolo GE HealthCare dopo che la società di tecnologia medica ha superato le aspettative di Wall Street per il secondo trimestre 2026.

I ricavi del trimestre sono cresciuti del 5,7% su base annua a 5,3 miliardi di dollari, includendo una crescita organica del 3,5%, guidati dal settore della Diagnostica farmaceutica e Soluzioni di Imaging Avanzato (AIS), con una solida performance complessiva negli Stati Uniti, in EMEA e nel resto del mondo. L'utile per azione rettificato si attesta a 1,13 dollari in crescita del 6,6% rispetto a 1,06 dollari del secondo trimestre 2025.

I risultati hanno battuto le stime degli analisti che si attendevano ricavi per 5,26 miliardi e un EPS rettificato di 1,04 dollari.

Gli ordini totali sono aumentati dell'11,1% su base organica rispetto al +3,4% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente, il rapporto ordini/fatturato è pari a 1,15 e il portafoglio ordini tocca il record di 23,9 miliardi.

Per l'intero anno 2026, GE HealthCare conferma le previsioni sui ricavi, attesi in crescita organica dal 3,0% al 4,0% su base annua e un EPS rettificato compreso tra 4,80 e 5,00 dollari, con una crescita annua compresa tra il 4,6% e il 9,0%

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