Si muove in ribasso GE Healthcare Technologies a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico , che mostra un -4,16%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di GE Healthcare Technologies più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, GE Healthcare Technologies è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 65,24 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,75. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 68,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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