Si muove in ribasso GE Healthcare Technologies a New York
(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico, che mostra un -4,16%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di GE Healthcare Technologies più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, GE Healthcare Technologies è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 65,24 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,75. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 68,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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