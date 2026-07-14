New York: profondo rosso per GE Healthcare Technologies

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico , che esibisce una perdita secca del 6,57% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di GE Healthcare Technologies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di GE Healthcare Technologies rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 62,87 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 60,01. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 65,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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