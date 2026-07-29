New York: si muove a passi da gigante Accenture

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing , che tratta in rialzo del 6,43%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Accenture rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Accenture rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 179,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 167,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 191,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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