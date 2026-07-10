Milano 17:35
52.614 +0,44%
Nasdaq 19:05
29.792 +0,22%
Dow Jones 19:05
52.618 +0,25%
Londra 17:35
10.497 +0,24%
Francoforte 17:35
25.067 -0,20%

Si muove in ribasso EPAM Systems a New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso EPAM Systems a New York
Pressione sulla società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,99%.
Condividi
```