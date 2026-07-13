New York: EPAM Systems sale verso 89,51 USD
(Teleborsa) - Protagonista la società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,37%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di EPAM Systems rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per EPAM Systems, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 86,24 Dollari USA. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 89,51. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 84,08.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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