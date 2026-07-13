New York: EPAM Systems sale verso 89,51 USD

(Teleborsa) - Protagonista la società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,37%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di EPAM Systems rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per EPAM Systems , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 86,24 Dollari USA. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 89,51. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 84,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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