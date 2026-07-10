Male EPAM Systems sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,99%.



L'andamento di EPAM Systems nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 81,7 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 87,73. L'indebolimento di EPAM Systems è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 79,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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