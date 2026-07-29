Palazzo Chigi: Mantovano in Calabria per il superamento della tendopoli

(Teleborsa) - Venerdì 31 luglio il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, si recherà a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, per seguire le operazioni di rimozione della tendopoli che dal 2008 ha ospitato migranti impiegati nelle attività agricole della Piana di Gioia Tauro. Lo comunica una nota di Palazzo Chigi.



Secondo la Presidenza del Consiglio, la chiusura dell'accampamento rientra nel piano di interventi infrastrutturali e nei progetti di riqualificazione sociale e ambientale promossi dal Governo. Negli anni, la tendopoli ha rappresentato non solo un luogo di vita in condizioni precarie per centinaia di persone, ma anche un problema sotto il profilo dell'ordine pubblico e delle condizioni igienico-sanitarie.



La nota sottolinea che l'intervento della Struttura commissariale per la riqualificazione delle aree ad alta vulnerabilità consentirà di offrire ai migranti regolari che vivevano nella tendopoli alloggi in locazione a canone sostenibile, con l'obiettivo di migliorare le condizioni abitative, favorire l'integrazione e rafforzare la sicurezza del territorio.



Mantovano sarà accompagnato dal Commissario di Governo, prefetto Fabio Ciciliano. La visita alla tendopoli è prevista intorno alle ore 10, cui seguirà un sopralluogo agli alloggi realizzati in contrada Serricella.



Nel pomeriggio il Sottosegretario si trasferirà a Napoli dove, alle 14.30, presso la Prefettura, presiederà una nuova riunione della Cabina di regia dedicata all'aggiornamento delle attività per la "Terra dei Fuochi".

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