Ex Ilva, convocato per il 28 luglio il tavolo di confronto a Palazzo Chigi

(Teleborsa) - È stato convocato per martedì 28 luglio, alle ore 11:00, presso la Sala Verde della Presidenza del Consiglio, il tavolo di confronto tra il Governo e le organizzazioni sindacali per un aggiornamento sulla situazione dell'ex Ilva di Taranto.



La riunione, secondo quanto si apprende da fonti di governo, sarà presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Per il Governo parteciperanno i Ministri competenti (Imprese e Made in Italy, Lavoro e Politiche Sociali, Ambiente e Sicurezza Energetica).



Saranno presenti i Commissari straordinari di Acciaierie d'Italia, i Commissari straordinari delle società del Gruppo Ilva e l'Amministratore delegato di Invitalia.



Per le organizzazioni sindacali parteciperanno i rappresentanti di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl Metalmeccanici, Usb e Federmanager.

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