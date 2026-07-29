Milano 17:19
51.432 -0,51%
Nasdaq 17:19
27.452 -1,12%
Dow Jones 17:19
51.930 -1,55%
Londra 17:19
10.902 +0,28%
Francoforte 17:19
25.467 +0,01%

Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto immobiliare italiano
Performance positiva per l'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la giornata in aumento dello 0,80% rispetto alla chiusura precedente.
Condividi
```