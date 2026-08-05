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Piazza Affari: timido segno meno per il comparto immobiliare italiano

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Piazza Affari: timido segno meno per il comparto immobiliare italiano
In lieve calo l'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la giornata sotto la parità a 9.972,68 punti.
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