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Piazza Affari: calo per il comparto immobiliare italiano

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Piazza Affari: calo per il comparto immobiliare italiano
Si muove in retromarcia l'indice delle società immobiliari in Italia, che scivola a 9.915,67 punti.
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