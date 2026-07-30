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Piazza Affari: amplia l'ascesa il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: amplia l'ascesa il comparto immobiliare italiano
In forte aumento l'indice delle società immobiliari in Italia, che con il suo +2,16% avanza a quota 10.003,48 punti.
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