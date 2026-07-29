Snam, solida semestrale e conferma guidance 2026, migliora target sull'indebitamento

(Teleborsa) - Snam ha archiviato il primo semestre 2026 con ricavi totali a 2.026 milioni di euro, in aumento di 120 milioni di euro (+6,3%; +9,3% escludendo l’effetto one-off) rispetto al primo semestre 2025, a seguito principalmente della crescita dei ricavi regolati del business delle infrastrutture gas (+77 milioni di euro; +4,4%).



L'aumento dei ricavi regolati è attribuibile principalmente: (i) alla crescita della RAB, a seguito della realizzazione del piano di investimenti (+85 milioni di euro); (ii) alle variazioni del perimetro di consolidamento del Gruppo, riconducibili a Stogit Adriatica, entrata nel perimetro a marzo 2025 (+8 milioni di euro), al contributo del terminale FSRU di Ravenna, entrato in esercizio a maggio 2025 (+23 milioni di euro) e al contributo di OLT, oggetto di consolidamento integrale a partire da marzo 2026 (+40 milioni di euro); (iii) ai maggiori ricavi per servizi output based (+12 milioni di euro), relativi principalmente al servizio di bilanciamento offerto agli utenti del

trasporto di gas naturale.



Tali fattori sono stati in parte assorbiti dai minori ricavi relativi a (i) l’effetto one-off registrato nel 2025 relativo al recupero dell’adeguamento al nuovo deflatore applicato ai ricavi 2024 (-52 milioni di euro) e (ii) alla componente Fast Money (-50 milioni di euro).



L’EBITDA si attesta a 1.572 milioni di euro, in aumento di 80 milioni di euro (+5,4%; +9,2% escludendo l’effetto one-off) rispetto al primo semestre 2025. L’aumento è dovuto alla crescita registrata dai business delle infrastrutture gas (+70 milioni di euro; +4,7%),

e al positivo contributo dei business Market Solutions (+10 milioni di euro).



L'EBIT è pari a 977 milioni di euro, in aumento di 35 milioni di euro (+3,7%; +9,8% escludendo l'effetto one-off) rispetto al valore del primo semestre 2025.



L'utile netto adjusted ammonta a 733 milioni di euro in diminuzione di 17 milioni di euro (-2,3%; +2,8% escluso l’effetto one-off), rispetto al primo semestre 2025.



Gli investimenti totali del primo semestre 2026 ammontano a 1.6137 milioni di euro, in aumento del 43,8% rispetto al primo semestre 2025 (1.122 milioni di euro) principalmente a seguito dell’acquisizione del controllo di OLT e dei maggiori investimenti del business del biometano. Gli investimenti totali risultano per il 528% e il 279% allineati rispettivamente ai Sustainable Development Goals (SDGs) e alla Tassonomia Europea.



Snam conferma tutti gli obiettivi finanziari per il 2026, a eccezione della guidance sull’indebitamento netto, che viene migliorata: investimenti pari a 2,8 miliardi di euro, di cui 2,6 miliardi di euro in infrastrutture gas, CCS e H2; 0,2 miliardi di euro nei business Market Solutions; RAB tariffaria pari a 28,8 miliardi di euro, incluso il consolidamento di OLT; EBITDA adjusted pari a circa 3,1 miliardi di euro; utile netto adjusted superiore a 1,45 miliardi di euro; indebitamento netto pari a circa 18,9 miliardi di euro, in miglioramento di 0,1 miliardi di euro rispetto alla guidance originariamente comunicata.



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