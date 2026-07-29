Snam, ok del Cda a potenziale emissione obbligazionaria fino a 4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Snam ha autorizzato la potenziale emissione di uno o più prestiti obbligazionari denominati in dollari statunitensi, che potranno essere eseguiti anche in una o più operazioni e/o tranche nei successivi 18 mesi, per un importo massimo complessivo fino a 4 miliardi di dollari.



Qualora emesse, - spiega una nota - le obbligazioni saranno offerte esclusivamente a investitori qualificati, professionali e/o istituzionali, in conformità alla normativa applicabile nelle rispettive giurisdizioni.



Tali emissioni sosterrebbero la strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento di Snam, avviata con successo con l’emissione inaugurale da 2 miliardi di dollari di maggio 2025, e sarebbero finalizzate ad ampliare la base di investitori obbligazionari, rafforzando l’accesso della società ai mercati dei capitali statunitensi.

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