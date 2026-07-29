Si muove in ribasso Micron Technology a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di microchip , che soffre con un calo del 6,09%.



Lo scenario su base settimanale di Micron Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Micron Technology si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 738,9 USD. Prima resistenza a 822,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 707,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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