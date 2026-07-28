Pesante sul mercato di New York Micron Technology
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di microchip, che esibisce una perdita secca dell'8,47% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Micron Technology, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Micron Technology segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 792,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 851,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 761,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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