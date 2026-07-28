Pesante sul mercato di New York Micron Technology

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di microchip , che esibisce una perdita secca dell'8,47% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Micron Technology , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Micron Technology segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 792,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 851,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 761,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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