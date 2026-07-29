UniCredit e Mediocredito Centrale sostengono crescita MPE Holding

(Teleborsa) - UniCredit e Mediocredito Centrale hanno sottoscritto un minibond da 8 milioni di euro emesso da MPE Holding per finanziare il piano industriale 2026-2028 del gruppo che, attraverso le aziende controllate, è attivo nella produzione di cabine elettriche prefabbricate per il mercato nazionale ed estero, e nel settore immobiliare.



Il minibond, sottoscritto per 6 milioni da UniCredit e per 2 milioni da Mediocredito Centrale, è destinato in gran parte a supportare importanti investimenti finalizzati alla realizzazione di un nuovo polo logistico nell'area industriale del comune di Montichiari (Brescia), dove il gruppo è già presente con uno stabilimento di produzione. Grazie all’operazione, sarà possibile procedere con l'ampliamento della capacità produttiva e lavorare per raggiungere l’obiettivo di un significativo incremento del fatturato entro il 2028. Le risorse, inoltre, copriranno i costi di ristrutturazione e riconversione del rinomato ex Hotel della Cave (adesso Pirrera Carved Oasis) sull’isola di Favignana.



Per Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia UniCredit “Il minibond strutturato a favore di MPE Holding, sottoscritto in collaborazione con MCC, è un esempio concreto dell’approccio di UniCredit al rafforzamento del sistema produttivo siciliano. Crediamo nel potenziale di questo territorio e nel valore delle sue realtà imprenditoriali e, a fianco della finanza tradizionale, mettiamo a disposizione soluzioni alternative in grado di potenziare il supporto agli investimenti, nell’ottica di promuovere uno sviluppo economico e sostenibile”.



Mario Lio, Vice Direttore Generale di Mediocredito Centrale, ha commentato: “Il sostegno di Mediocredito Centrale si inserisce in un progetto di crescita ambizioso che punta a rafforzare ulteriormente la presenza internazionale del Gruppo e la sua capacità produttiva. In oltre 30 anni di attività, la famiglia Melodia ha trasformato una realtà familiare siciliana in un player internazionale di riferimento nel proprio settore. È per sostenere imprese come questa, capaci di investire, innovare e creare valore sul territorio, che lavoriamo ogni giorno a supporto della crescita del tessuto produttivo italiano e del Mezzogiorno”.







Mario Melodia, Presidente di MPE Holding, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di aver ottenuto il supporto di Unicredit e Mediocredito Centrale nella sottoscrizione di questo strumento finanziario straordinario. Per la nostra famiglia e quelle che lavorano con noi ogni giorno, la consapevolezza di avere ricevuto la fiducia di due fra i più importanti partner istituzionali italiani a sostegno del nostro piano di sviluppo industriale rappresenta un ulteriore conferma della nostra vision e delle nostre capacità strategiche ed operative. Ringrazio i colleghi in MPE, Unicredit ed MCC per l'impegno ed il lavoro svolto che hanno portato al conseguimento di questo risultato. Ringraziamo anche i nostri advisor dello studio PELM per averci guidato durante tutto questo percorso".

Condividi

```