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MCC, collocato social bond da 500 milioni di euro. Ordini per 1,2 miliardi

Banche, Finanza
MCC, collocato social bond da 500 milioni di euro. Ordini per 1,2 miliardi
(Teleborsa) - Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno (MCC), controllata dal MEF attraverso Invitalia, ha concluso con successo il collocamento di un prestito obbligazionario "Social" unsecured senior preferred per 500 milioni di euro, con una cedola a tasso fisso annua del 3,75% (re-offer yield 3,816%) e scadenza 16 gennaio 2032.

Il collocamento, destinato ad investitori istituzionali, ha registrato ordini complessivi per circa 1,2 miliardi di euro. I titoli rappresentativi saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Joint Bookrunners dell'operazione sono Banca Akros, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, UniCredit.
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