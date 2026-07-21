Moody’s valuta un upgrade per UniCredit dopo l’operazione Commerzbank

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Moody's ha posto il rating autonomo di UniCredit (“Baseline Credit Assessment”) sotto revisione "per un possibile upgrade" a seguito dell'offerta su Commerzbank .



Secondo l’agenzia, il rating autonomo di UniCredit potrebbe essere alzato da "baa2" a "baa1" qualora la banca ottenga tutte le autorizzazioni necessarie e proceda al regolamento delle azioni oggetto dell’offerta, acquisendo il controllo e consolidando

Commerzbank.



Un rialzo del rating autonomo comporterebbe un aumento di un livello dei rating relativi al debito senior non privilegiato e a quello junior.



Allo stesso tempo, Moody’s ha confermato i rating del debito senior privilegiato e dei depositi a lungo termine di UniCredit SpA a “A3” con outlook “stabile”, poiché si trovano già al massimo di due livelli al di sopra del rating sovrano italiano.

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