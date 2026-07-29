Milano
17:21
51.434
-0,51%
Nasdaq
17:21
27.421
-1,23%
Dow Jones
17:21
51.925
-1,56%
Londra
17:21
10.906
+0,32%
Francoforte
17:21
25.474
+0,04%
Mercoledì 29 Luglio 2026, ore 17.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 24 luglio
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 24 luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
29 luglio 2026 - 16.45
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
USA,
Scorte petrolio nella settimana del 24 luglio su base settimanale (WoW) 7,17 Mln barili
, in aumento rispetto al precedente 2,01 Mln barili (la previsione era 700K barili).
Condividi
Leggi anche
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 17 luglio
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 10 luglio
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 3 luglio
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 26 giugno
Altre notizie
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 10 luglio
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 3 luglio
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 24 luglio
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 17 luglio
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 3 luglio
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 17 luglio
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto