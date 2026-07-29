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USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 24 luglio

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USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 24 luglio
USA, Scorte petrolio nella settimana del 24 luglio su base settimanale (WoW) 7,17 Mln barili, in aumento rispetto al precedente 2,01 Mln barili (la previsione era 700K barili).
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