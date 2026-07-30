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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 29/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 29/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Composto ribasso per indice spagnolo in flessione dell'1,59% sui valori precedenti.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IBEX 35, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 19.680,3. Primo supporto visto a 19.206. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 18.999,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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