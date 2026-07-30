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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,02%

Il CAC40 esordisce a 8.410,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,02%
Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,02%, dopo aver aperto a 8.410,33 punti.
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