Milano
11:41
51.463
+0,04%
Nasdaq
29-lug
27.192
0,00%
Dow Jones
29-lug
51.594
-2,19%
Londra
11:41
10.956
+0,44%
Francoforte
11:41
25.485
+0,10%
Giovedì 30 Luglio 2026, ore 11.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,02%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,02%
Il CAC40 esordisce a 8.410,33 punti
In breve
,
Finanza
30 luglio 2026 - 09.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,02%, dopo aver aperto a 8.410,33 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,44%
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,28%
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,63%
Borsa: Avvio in rialzo per Parigi, in progresso dello 0,66%
Argomenti trattati
Parigi
(177)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,92%
Altre notizie
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,39%)
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,04%)
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,02%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,27%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,1%)
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto