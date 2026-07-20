Milano 15:43
51.740 -0,28%
Nasdaq 15:43
29.003 +1,43%
Dow Jones 15:43
52.275 +0,25%
Londra 15:43
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Francoforte 15:43
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,27%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.316,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,27%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,27%, a quota 8.316,38 in apertura.
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