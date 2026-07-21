Milano 17:35
52.285 +0,81%
Nasdaq 19:17
29.166 +1,96%
Dow Jones 19:17
52.289 +0,87%
Londra 17:35
10.586 +0,58%
Francoforte 17:35
25.011 +0,66%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,1%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.348,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,1%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato +0,1%, a quota 8.348,75 in apertura.
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