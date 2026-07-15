Milano 10:41
52.675 -0,35%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
52.508 +0,02%
Londra 10:41
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Francoforte 10:41
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (0%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.367,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (0%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato 0%, a quota 8.367,05 in apertura.
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