Milano
10:41
52.675
-0,35%
Nasdaq
14-lug
29.586
0,00%
Dow Jones
14-lug
52.508
+0,02%
Londra
10:41
10.511
-0,18%
Francoforte
10:41
25.019
-0,51%
Mercoledì 15 Luglio 2026, ore 10.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (0%)
Il CAC40 inizia gli scambi a 8.367,05 punti
In breve
,
Finanza
15 luglio 2026 - 09.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'Indice di Parigi tratta con un moderato 0%, a quota 8.367,05 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,14%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,16%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,04%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,07%)
Argomenti trattati
Parigi
(143)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,06%
Altre notizie
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,18%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,19%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,2%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,07%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,08%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,1%)
Guide
ETC ed ETN: cosa sono, come funzionano e differenze con gli ETF
Oggi, tra gli strumenti quotati, non ci sono più soltanto gli ETF, che ormai sono entrati nel lessico comune di chi investe, ma anche una famiglia più ampia di prodotti negoziati in borsa, che...
leggi tutto