Milano 12:14
52.553 -0,49%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:14
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Francoforte 12:14
24.989 -0,50%

Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dello 0,73%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.967,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dello 0,73%
Seduta in calo per Shanghai, che retrocede dello 0,73% e chiude a 3.967,13 punti.
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