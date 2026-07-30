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Eurozona: senza freni l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: senza freni l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
In forte aumento l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che con il suo +1,58% avanza a quota 1.712,73 punti.
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