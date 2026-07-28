Redelfi cede 0,54% del capitale a fondo strategico che incrementa posizione sul titolo

(Teleborsa) - Il CdA di Redelfi , quotata su Euronext Growth Milan e impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica, ha deliberato la cessione di 65.000 azioni proprie, corrispondente a una percentuale pari a 0,54% del capitale sociale, a prezzo di mercato, a favore di un fondo strategico che sta incrementando la propria posizione sul titolo. L'operazione verrà gestita per il tramite di Intermonte SIM, in qualità di intermediario incaricato.

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